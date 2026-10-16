منى زكي تتصدر فعاليات اليوم| أبرز عروض وندوات مهرجان الجونة.. اليوم



يشهد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة 16 أكتوبر، باقة متنوعة من الفعاليات التي تجمع بين العروض السينمائية واللقاءات الفنية والنقاشات المهنية، بمشاركة نخبة من صناع السينما والفنانين، تتصدرها جلسة حوارية مع الفنانة منى زكي، تستعرض خلالها محطات من مشوارها الفني وأسرار نجاحها واستمرار تطورها في السينما والدراما المصرية.



وتتوزع فعاليات اليوم التاسع من المهرجان بين عروض أفلام من مختلف أنحاء العالم، وجلسات تناقش مستقبل المهرجانات السينمائية وفرص الإنتاج العربي المشترك، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية تسلط الضوء على قضايا إبداعية وإنسانية متنوعة.

أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

يعرض فيلم «روما مدينة مفتوحة» للمخرج الإيطالي روبرتو روسيليني، ضمن البرنامج الخاص للمهرجان.

بينما تنطلق جلسة حوارية بعنوان «ماذا يعني المهرجان السينمائي اليوم؟»، تديرها أمرا باكشيتش كامو، بمشاركة ندى دوماين وفيونواال هاليجان ومارتن هورينا، وتقام باللغة الإنجليزية.



ويعرض فيلم «طبيب أمريكي» للمخرج بو سي تينج، وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وماليزيا وقطر والدنمارك وفلسطين، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة سينما من أجل الإنسانية.



ويشهد الهاب افتتاح معرض فني عن فلسطين، ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة التاسعة من المهرجان.



وتقام جلسة «من الصفحة البيضاء إلى أغنية المهرجان»، بمشاركة منة القيعي وأحمد طارق يحيى، لتسليط الضوء على رحلة صناعة الأغنية وتحويل الفكرة إلى عمل فني.

1:30 ظهرا | سي سينما 1

يستضيف المهرجان العرض الأول لفيلم «رسائل صفراء» للمخرج إلكر شاتاك، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وفرنسا وتركيا، ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة.



بينما يعرض فيلم «جوريا» للمخرج ليفان كوجواشفيلي، في عرضه الأول ضمن المهرجان، وهو إنتاج مشترك بين جورجيا وسويسرا ولوكسمبورج وبلغاريا وتركيا والنرويج والسعودية، ويشارك ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة.



كما تتناول جلسة «نحو إنتاج عربي مشترك» آفاق تعزيز التعاون السينمائي بين الدول العربية، بمشاركة زياد سروجي ومحمد صيام ومحمد العمدة، وإدارة أحمد شوقي.



وتناقش الجلسة سبل بناء شراكات إنتاجية أكثر قوة واستدامة، من خلال تبادل المواهب والخبرات وفرق العمل والممثلين ومواقع التصوير، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتمويل والتوزيع والأطر التنظيمية واختلاف ثقافات الإنتاج، وكيفية توسيع فرص التعاون الإقليمي والدولي أمام صناع الأفلام العرب.



وتتصدر الفنانة منى زكي فعاليات اليوم من خلال جلسة حوارية بعنوان «ما وراء النجومية»، يديرها المخرج محمد ياسين، وتتحدث خلالها عن تجربتها الفنية ومحطات تطورها في السينما والدراما المصرية.

وتتطرق الجلسة إلى اختياراتها الفنية وآليات التحضير للأدوار والتعاون مع المخرجين وزملائها، فضلا عن الجرأة في خوض تجارب جديدة وتجاوز القوالب النمطية، والتوازن بين الشهرة والطموح الفني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الترفيه.



ويشهد المهرجان العرض الأول لفيلم «ملاحظاتي عن المريخ» للمخرجة ليلي هورفات، وهو إنتاج مشترك بين المجر وأستراليا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألمانيا، ويشارك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة.



وتقام عروض خاصة للأفلام الحاصلة على تمويل برنامج المخرجين النازحين، يقدمها أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وأحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام.