غادة عبد الرازق توجه رسالة لمنى زكي بعد تكريمها بمهرجان الجونة

هنأت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة منى زكي، بعد تكريمها في افتتاحية مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “مليون مبروك تستاهلي جوائز كتير جدا جدا على مشوارك الجميل المشرف المتنوع المبهر ومنتظرين القادم الي هيكون اقوى وأروع ان شاء الله كلنا بنحبك”.

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي الفنانة منى زكي خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، المقام على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة وما قدمته من أعمال بارزة على مدار سنوات طويلة.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير يستعرض أبرز محطات منى زكي الفنية، تحدثت خلاله عن أهمية الفن في حياتها ودوره في التعبير عن القضايا الإنسانية المهمة، كما تضمن الفيلم رسالة خاصة من ابنتها لي لي.

منى زكي ومسيرة فنية ممتدة

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجحت منى زكي في ترك بصمة واضحة في المشهد الفني المصري، من خلال مشاركاتها في السينما والتلفزيون والمسرح، وقدمت أكثر من 80 عملًا فنيًا تنوعت خلالها أدوارها وشخصياتها، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وتحظى بمكانة مميزة لدى الجمهور.