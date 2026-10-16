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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه … محطات إنسانية وفنية في حياة عمر الحريري

عمر الحريري
عمر الحريري
أحمد البهى

تحل ، ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري، والذي يعد واحد من أهم نجوم السينما والدراما التليفزيونية في مصر. 

 ولد عمر الحريري  عام 1926، بحي عابدين بمدينة القاهرة، وتوفي في 16 أكتوبر عام 2011 بمستشفى الجلاء العسكري، إثر معاناة مع مرض سرطان العظام، وذلك عن عمر يناهز الـ 86 عامًا.

كانت بدايته مع السينما وهو طفل حيث شارك في فيلم "سلامة في خير" عام 1937، تخرج بعد ذلك في المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947، ليعمل بمسرح يوسف وهبي حيث شارك بمسرحية "الغيرة" عام 1948، ثم عمل بالمسرح القومي، كما عمل في مسرح التليفزيون.

شارك الفنان الراحل بالعديد من الأعمال الفنية قبل أن يغادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطني بليبيا حتى عام 1974، ثم عاد ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

 

تزوج عمر الحريرى 3 مرات، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أُطلق عليه أبو البنات.

ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري وفاة الفنان عمر الحريري الفنان عمر الحريري عمر الحريري سلامة في خير

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