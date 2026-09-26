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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر تنضم إلى قائمة نجوم مهرجان الموسيقى العربية

آمال ماهر
آمال ماهر
أحمد إبراهيم

كشفت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بشكل رسمي عن مشاركة الفنانة أمال ماهر ضمن قائمة نجوم حفلات الدورة الـ34، المقرر انطلاق فعالياتها في 20 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، وتحمل اسم الفنان هاني شاكر، على أن تكشف إدارة المهرجان عن البرنامج الكامل للحفلات والفعاليات خلال مؤتمر صحفي يعقد قبل نهاية سبتمبر الحالي.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي، منهم محمد الحلو، وعلي الحجار، وريهام عبدالحكيم، وغادة رجب، ونادية مصطفى،مدحت صالح وعمر خيرت.

بوستر مهرجان الموسيقى العربية 

من ناحية أخرى أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، الانتهاء من تصميم وطرح البوستر الدعائي الرسمي للدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المهداة الى روح أمير الغناء العربي هاني شاكر والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، وذلك بعد إعتماده من اللجنة التحضرية تحت ادارة الدكتور محمد الموجي.

جاء تصميم البوستر في معالجة فنية تعتمد على آلة الكمان باعتبارها العنصر البصري الرئيسي، لتصبح الآلة الموسيقية محورًا تتجمع حوله هوية المهرجان، في صياغة تجمع بين التعبير التشكيلي والرمزية الموسيقية.

ويحمل التصميم رؤية بصرية تستند إلى المزج بين التراث والحداثة ،حيث يظهر الكمان في مساحة واسعة من التصميم بتفاصيله وألوانه الدافئة، بينما تحيط به مساحات داكنة تمنح الآلة حضورًا بصريًا قويًا، في إشارة إلى مكانة الموسيقى وآلاتها في تشكيل الوجدان العربي.

كما يوظف التصميم الخط العربي بصورة واضحة في كتابة اسم المهرجان، بما يعزز هويته العربية ويمنح البوستر طابعًا تراثيًا متوافقًا مع طبيعة المهرجان، بينما جاءت البيانات الخاصة بالدورة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعكس امتداد المهرجان إلى جمهوره العربي والدولي.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الفنانة أمال ماهر أمال ماهر أعمال آمال ماهر أغاني آمال ماهر

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