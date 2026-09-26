طرح برومو أغنية «فلتر» من فيلم «مطلوب عائليًا» قبل طرحه في السينمات

طُرح برومو أغنية «فلتر»، من فيلم «مطلوب عائليًا»، استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن موسم أفلام 2026.

وتقدم الأغنية الفنانة بوسي، وهي من كلمات حازم إكس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فلسطيني، فيما تولى ماهر صلاح أعمال الميكس والماستر.

فيلم مطلوب عائليا

ويجمع فيلم «مطلوب عائليًا» في بطولته النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، إلى جانب الفنان مصطفى خاطر، بمشاركة سارة بركة وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، فضلًا عن ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، من أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين.

فيلم «مطلوب عائليًا» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلاس للمنتج تامر مرسي.

ويعد الفيلم ثاني تعاون سينمائي يجمع النجم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد مشاركتهما في فيلم «المشروع X»، الذي عُرض ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويأتي «مطلوب عائليًا» ضمن خطة سينرجي بلاس لتقديم مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة، التي تجمع بين النجوم والإنتاج الضخم، ومواصلة حضورها في سوق السينما من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة.

وتواصل الشركة نشاطها السينمائي بعد طرحها مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي جمع الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد السقا، في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، وشارك في بطولته لبلبة ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

وفيلم «خلي بالك من نفسك» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلاس.