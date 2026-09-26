قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق
تسريب بيانات ملايين العسكريين الأمريكيين.. اختراق نظام موارد بشرية تابع للبنتاجون
إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر
مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر حلم كبير..والزمالك حقق إنجازا كبيرا
مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية
حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة
أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا
العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة
رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
هل يواجه نتنياهو منافسًا جديدا.. آيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الاحتلال
منال عوض : إزالة 14 ألف حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
أسد القضاة.. أحمد موسى ينعي المستشار الزند بكلمات مؤثرة ويستعيد مواقفه ضد الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح برومو أغنية «فلتر» من فيلم «مطلوب عائليًا» قبل طرحه في السينمات

بوستر فيلم مطلوب عائليا
بوستر فيلم مطلوب عائليا
سعيد فراج

طُرح برومو  أغنية «فلتر»، من فيلم «مطلوب عائليًا»، استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن موسم أفلام 2026.

وتقدم الأغنية الفنانة بوسي، وهي من كلمات حازم إكس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فلسطيني، فيما تولى ماهر صلاح أعمال الميكس والماستر.

فيلم مطلوب عائليا

ويجمع فيلم «مطلوب عائليًا» في بطولته النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، إلى جانب الفنان مصطفى خاطر، بمشاركة سارة بركة وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، فضلًا عن ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، من أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين.

فيلم «مطلوب عائليًا» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلاس للمنتج تامر مرسي.

ويعد الفيلم ثاني تعاون سينمائي يجمع النجم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد مشاركتهما في فيلم «المشروع X»، الذي عُرض ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويأتي «مطلوب عائليًا» ضمن خطة سينرجي بلاس لتقديم مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة، التي تجمع بين النجوم والإنتاج الضخم، ومواصلة حضورها في سوق السينما من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة.

وتواصل الشركة نشاطها السينمائي بعد طرحها مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي جمع الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد السقا، في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، وشارك في بطولته لبلبة ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

وفيلم «خلي بالك من نفسك» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلاس.

فيلم مطلوب عائليا كريم عبد العزيز ياسمين صبري مصطفى خاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو بذكرى يوم الاستقلال

جانب من الاجتماع

وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني تنظيم سوق العمل بين البلدين

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد