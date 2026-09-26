بطلة كليب لولا البنات تتساءل: مين مش بيحب ياسمين عبد العزيز؟

نشرت لجين خليفة، بطلة فيديو كليب لولا البنات مقطع فيديو تتحدث فيه عن أمنيتها العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والتى كانت تتعاون معها فى فيلم الداده دودي الا أن القدر لم يمهلها فرصة المشاركة.

وقالت لجين خليفة : مين مش بيحب ياسمين عبدالعزيز؟ وكنت همثل معاها وأنا صغيرة بشخصية لوچي في فيلم الدادة دودي، وقابلتها ساعتها هي والمخرج، ولكن المشكلة وقتها كانت المفروض الولدين يبقوا أصغر مني، فاختاروا بنت تانية.

عمرو دياب يمازح لجين خليفة

من ناحية أخرى مازح الفنان عمرو دياب الفنانة الشابة لجين خليفة، بطلة كليبه لولا البنات، اثناء تواجدها بحفله الاخير بمنطقة الاهرامات.

ودعا عمرو دياب لجين خليفه الي مسرح حفله الأخير الذى أقيم بمنطقة الأهرامات، وبعد تحيتها للجمهور رقصتي المرة اللى فاتت عملولك مشكلة مش هترقصى المرة دى" وطلب منها المغادرة.

و تستعد الفنانة الشابة لجين خليفة لخوض أولى تجاربها في البطولة الدرامية، من خلال مسلسل «سلطان الديب» من بطولة الفنان أحمد العوضي المقرر عرضه في موسم رمضان 2027.

وتعاقدت لجين خليفة مع شركة «سينرجي» لمدة 3 سنوات، في خطوة جديدة بمشوارها الفني، استعدادًا للمشاركة في عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وعرفت لجين خليفة للجمهور من خلال مشاركتها في كليب «لولا البنات» للنجم عمرو دياب، والذي حقق تفاعلًا واسعًا وأثار ضجة عقب طرحه، لتنتقل بعدها إلى الدراما من خلال تجربة جديدة في «سلطان الديب».

تأتي مشاركتها في المسلسل كأولى بطولاتها الدرامية، حيث تستعد لخوض التجربة إلى جانب أحمد العوضي، ضمن الأعمال المنتظر عرضها خلال موسم رمضان 2027.