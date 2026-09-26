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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد أيام من غرقه.. انتشال جثمان شاب من ترعة بنهو بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، جثمان شاب من مياه إحدى الترع بمنطقة بحري كوبري بنهو، بدائرة مركز طهطا شمالي الإقليم، وذلك بعد عدة أيام من تعرضه للغرق، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل مياه الترعة بمنطقة بحري كوبري بنهو، بدائرة مركز شرطة طهطا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الجثمان وانتشاله من المياه.

وبالفحص وإجراء التحريات والفحوصات الأولية، تبين أن الجثمان لشاب يدعى محمد ح، 15 عامًا، من أبناء مركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث تم التعرف على هويته وإخطار أسرته بالعثور على جثمانه.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، تمهيدًا للتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الشاب وأهالي مركز المراغة عقب التعرف على جثمانه، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات تسليم الجثمان إلى ذويه والتصريح بالدفن.

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