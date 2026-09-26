سوهاج.. تواصل الأعمال النهائية بكوبري البلابيش بحري تمهيدًا لافتتاحه

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بالتعاون مع مديرية الري بسوهاج، بمتابعة أعمال تركيب الحواجز الحديدية بكوبري البلابيش بحري، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي وتشغيل الكوبري أمام المواطنين والسيارات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل أية معوقات، مع التأكيد على مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

محافظة سوهاج

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام، أنه تم الانتهاء من تركيب الحواجز الحديدية على جانبي الكوبري بالكامل، وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير السلامة والأمان، فيما تتواصل أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة للكوبري.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال تمهيد وتسوية المداخل والمخارج، ورفع كافة المخلفات ونواتج الأعمال من محيط الكوبري.

وأضاف أنه من المقرر تشغيل الكوبري أمام حركة المواطنين والسيارات خلال الأيام القليلة القادمة، بما يسهم في تحسين حركة الانتقال، ويخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي مجلس قروي السلام والقرى المجاورة.