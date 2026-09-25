رسالة طمأنينة في شوارع سوهاج.. مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية سيرًا على الأقدام

في رسالة أمنية تعكس استمرار الانتشار الشرطي والتواجد الميداني بين المواطنين، أجرى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة تفقدية سيرًا على الأقدام، تابع خلالها الخدمات الأمنية والمرورية بعدد من المناطق الحيوية بمدينة سوهاج، للوقوف على مدى انتظام القوات وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المواقف.

ماذا حدث؟

وشملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية بمستشفى سوهاج الجامعي، وميدان الثقافة، ومحيط مطرانية ماري جرجس بمنطقة الثقافة، إلى جانب شارع الهلال وشارع الجمهورية، حيث حرص مدير أمن سوهاج على متابعة الحالة الأمنية ميدانيًا والتأكد من انتظام الخدمات المكلفة بتأمين تلك المناطق الحيوية.

وخلال جولته، تابع اللواء أشرف عبد المالك مدى يقظة القوات وانتشارها، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، ورفع درجة الاستعداد، بما يضمن تحقيق الانضباط الأمني وتيسير حركة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما تأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة للأداء الأمني، والتأكيد على أهمية التواجد الميداني لرجال الشرطة في الشوارع والميادين، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مواقف قد تؤثر على أمن المواطنين أو حركة السير.

وحرص مدير أمن سوهاج خلال الجولة على متابعة الخدمات بمحيط المنشآت الحيوية ودور العبادة، مع التأكيد على الالتزام باليقظة والانضباط وحسن معاملة المواطنين، بما يعكس الصورة الإيجابية لرجال الشرطة في الشارع السوهاجي.

وتعكس جولات اللواء أشرف عبد المالك الميدانية حرص القيادة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على متابعة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بما يبعث برسالة طمأنينة للمواطنين بأن الأجهزة الأمنية متواجدة بصورة مستمرة، وتعمل على تأمين الشوارع والمنشآت الحيوية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتواصل مديرية أمن سوهاج تكثيف خدماتها وانتشارها بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية، بما يحقق الانضباط ويعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين.