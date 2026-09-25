بسبب ارتباط أحدهم ببائعة مشروبات.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بالتشاجر باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول (عاطل"له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض ) طرف ثان (عاطلان "لهما معلومات جنائية" أحدهما مصاب بجرح قطعى بالوجه وبحوزته سلاح أبيض ، زوجة أحدهما، صديقتهم "بائعة مشروبات" ) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام .

وبمواجهتهم أقروا بحدوث المشاجرة بتاريخ 23 الجارى لخلافات بين الطرف الأول وأحد الأشخاص من الطرف الثانى عقب علمه بارتباط بائعة المشروبات به، فتبادلا على أثر ذلك التعدى بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض المضبوطان بحوزتهما، ما أدى لإصابة أحدهما على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

