بسبب خلافات الميراث.. ضبط متهم بالتعدي على نجل عمه بسلسلة حديدية في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام سلسلة حديدية، وإحداث إصابته.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، تلقى مركز شرطة المحلة بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه نجل عمه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلسلة حديدية، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات ذاتها.

كما أرشد المتهم عن السلسلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها.