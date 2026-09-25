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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : أمطار رعدية على السلوم وسيدي براني غدا.. والعظمى على القاهرة 31 درجة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة غدا /السبت/ لتسود أجواء خريفية بامتياز على معظم أنحاء الجمهورية مع درجات حرارة حول المعدلات المعتادة أو أقل منها خلال هذا التوقيت من العام.

وأوضحت غانم -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/- أن الانخفاض يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ مما يسهم في ظهور السحب المنخفضة وحجب جزء من أشعة الشمس بما يساعد على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة.

وقالت إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدا سوف تسجل 31 درجة مئوية، مع إحساس أعلى بها قليلا، بينما تتراوح العظمى على الأقصر وأسوان ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الطقس يبدأ معتدلا خلال الصباح الباكر في معظم المحافظات مع وجود السحب التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، ثم يميل للحرارة مع تقدم ساعات النهار وظهور الشمس على أغلب المناطق خاصة شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون أكثر حرارة على جنوب الصعيد.. موضحة أنه سيكون خلال ساعات الليل معتدلا حيث تسجل الصغرى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و20 درجة على المدن الجديدة.

ولفتت غانم إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح حيث تتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة في معظم المحافظات؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة في أماكن الظل وخلال فترات المساء والليل.. مشيرة إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

وعن فرص سقوط الأمطار.. قالت المتنبىء الجوي: إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسب حدوث تتراوح ما بين 20 إلى 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا وشمال الوجه البحري، فيما توقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق محدودة من السلوم وسيدي براني وأجزاء من الصحراء الغربية.

ولفتت إلى أن الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ستشهد تكوّنا للشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، على أن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وقد تكون أكثر كثافة في مناطق من وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وأكدت غانم استقرار الأجواء بشكل عام ؛ مما يتيح الفرصة للاستمتاع بطقس خريفي في معظم أنحاء الجمهورية إلا أنها شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية خاصة أن فرص الأمطار ستظل قائمة خلال الفترة المقبلة وتتفاوت شدتها من يوم لآخر ومن منطقة لأخرى، مع تركّز التأثيرات على الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.

وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. رجحت المتنبىء الجوي ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم /الاثنين/ المقبل بمقدار درجتين، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية مع استمرار استقرار الأجواء.

وشددت غانم على أهمية متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من المنزل خاصة مع فرص تكوّن الشبورة المائية وضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد خلال فترات ظهورها.. موضحة أن الملابس الصيفية تظل مناسبة على مدار اليوم مع إمكانية ارتداء الأطفال ملابس صيفية ذات أكمام خلال فترات الليل والصباح الباكر في حال الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة أجواء خريفية كتل هوائية

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