خلاف على أولوية المرور.. القبض على طرفي مشاجرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" بالجيزة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 21/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول :(قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) وطرف ثان: (قائد سيارة أخرى – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لخلافات بينهما حول أولوية المرور، قاما على أثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب على النحو المُشار إليه بمقطع الفيديو.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





