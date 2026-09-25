إخماد نيران حريق بمخازن كسارة بلاستيك إثر ماس كهربائي مفاجىء بقطور دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية مدعومة ب5 سيارات مطافىء صباح اليوم من إخماد نيران حريق بمخازن خردة بمصنع كسارة بلاستيك بقرية العتوة البحرية إثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في مخازن كسارة بلاستيك بطريق "الشين - العتوة" بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

ماس كهربائي وراء الحريق



وأفاد شهود عيان أن سبب اشتعال الحريق جاء نتيجة شرز ماس كهربائي بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم وهو ما تسبب في اختراق محتويات المخازن بالكامل دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.