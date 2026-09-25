القبض على 6 طلاب تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب بإستخدام أسلحة بيضاء بالفيوم.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (5 طلاب) ، وطرف ثان: (طالب) ، جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الفيوم ، لخلافات بين أحد أفراد الطرف الأول والثانى بسبب المزاح، قام على أثرها الأول بالإستعانة بباقى الأفراد وتعدوا على بعضهما بإستخدام أسلحة بيضاء وأحزمة كانت بحوزتهم.





أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





