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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على قطعة أرض.. القبض على شخص أطلق النار على 3 آخرين بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من الأشخاص بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بالجيزة من أحد المستشفيات باستقباله (3 أشخاص "اثنان منهم مصابان بأعيرة نارية والثالث بجرح قطعى" - مقيمون بدائرة المركز) ، وبسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم و(سائق– مقيم بذات المركز) لخلاف بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية حال تواجدهم أمام قطعة الأرض (محل النزاع) أطلق خلالها الأخير أعيرة نارية تجاههم من (بندقية آلية كانت بحوزته) ما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها ولاذ بالهرب .

أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى إطلاق أعيرة نارية

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