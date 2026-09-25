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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق هائل بمصنع بلاستيك بطريق الملاحة بطنطا

حريق هائل بطنطا
حريق هائل بطنطا
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمصنع بلاستيك بطريق ترعة الملاحة بطنطا إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه وتم السيطرة علي الموقف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في محيط مصنع فايبر متخصص في تصنيع البلاستيك بطريق الملاحة قبل كوبري شنوده بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

الدفع ب8 سيارات مطافىء 


كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

ردع مخالفين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني إخماد نيران حريق مصنع بلاستيك طنطا

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