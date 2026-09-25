خلص على مراته بسبب ريموت موتوسيكل.. سقوط زوج في قبضة الأمن بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض عاطل بتهمه إنهاء حياته زوجته خنقا إثر خلافات أسرية بسبب لعب أطفالهما بريموت الموتوسيكل بمنطقة سيجر بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كما وجهت النيابة العامة في قرارها بفتح باب التحقيق مع الزوج و التصريح بدفن الزوجه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تحرك نيابي عاجل

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة الزوجة بالعثور علي ابنتهم "هدير .م"26 سنة جثة هامدة داخل مسكن الزوجية بمنطقة سيجر بطنطا .

ضبط المتهم

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

العرض علي جهات التحقيق

كما تم اقتياد الزوج المتهم لعرضه على جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.