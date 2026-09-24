مصرع زوجين وإصابة طفليهما في انقلاب سيارة على طريق «سوهاج/ البحر الأحمر»

لقي زوجان مصرعهما، وأصيب طفلاهما؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج–البحر الأحمر، بالكيلو 60 في اتجاه سوهاج، أثناء عودتهم من القاهرة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الأجهزة المعنية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود حالتي وفاة ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص أن السيارة كانت تقل أسرة مقيمة بمحافظة القاهرة، وأثناء سيرها بالطريق بالكيلو 60 في اتجاه سوهاج، انقلبت السيارة؛ ما أسفر عن وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد ر. م، 48 عامًا، وزوجته ريهام م. ن، 40 عامًا، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى سوهاج العام، وإيداعهما ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفر الحادث عن إصابة طفليهما فريدة، 13 عامًا، ويوسف، 16 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهما الصحية.

ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتواصل الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتحديد كيفية وقوع انقلاب السيارة، فيما تم التحفظ على جثماني الزوجين تحت تصرف النيابة العامة، التي تتولى مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.