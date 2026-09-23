محافظ سوهاج يُوجّه بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي عقب واقعة تعدّي طالب على زميله خارج أسوار مجمع المدارس

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات مشددة لتفعيل لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك عقب واقعة تعدي رشاد. م. ر طالب بالصف الثالث الإعدادي على زميله بمجمع مدارس صبري أبو حسين الرسمية للغات.

والتي حدثت خارج أسوار المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي وأسفرت عن إصابة الطالب أياد. م. م بالصف الثاني الاعدادي.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أن مسؤولية المؤسسات التعليمية والتربوية تمتد لحماية سلوك الطلاب وتقويمه، مشددا على أن سلامة أبنائنا الطلاب وأمنهم خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وأن أي سلوك عنيف يمارسه الطلاب، حتى وإن كان خارج الحرم المدرسي، سيواجه بإجراءات تربوية وقانونية صارمة لضمان الحفاظ على السلم المجتمعي بين الطلاب.

وفي إطار متصل، وجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة لتحديد هوية أطرافها وتطبيق العقوبات الرادعة التي نصت عليها لائحة الانضباط ضد الطالب المعتدي، مع تكليف إدارة المدرسة وأخصائييها الاجتماعيين بتقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم للطالب المصاب ومتابعة حالته الصحية حتى تماثله للشفاء.

فضلا عن تكثيف حملات التوعية داخل المدارس لنبذ العنف وتعميق قيم التسامح والزمالة بين الطلاب.

وشدد "راشد" على أن محافظة سوهاج لن تسمح بأي خروج عن النص أو سلوكيات تسيء إلى المنظومة التعليمية، مؤكدًا على تضافر جهود المحافظة والمديرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة وتوفير بيئة تربوية آمنة ومنضبطة للجميع.