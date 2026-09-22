إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بدار السلام في سوهاج

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أثناء سيرها بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل حادث دار السلام بسوهاج

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة شخص في العقد الثاني من العمر، ويقيم بدائرة المركز، اختل مقود الدراجة البخارية بيده، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيب أحد مستقلي الدراجة، وهو شخص في العقد الثاني من العمر ومقيم بذات الناحية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب شخص ثالث، في العقد الثاني من العمر ومقيم بدائرة مركز دار السلام، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبسؤال والد المصاب الأول، ووالد المصاب الثاني، ونجل عمومة المصاب الثاني، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، أقروا بمضمون ما سبق، وأكدوا أن الحادث وقع نتيجة اختلال مقود الدراجة البخارية بيد قائدها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.