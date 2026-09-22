سقطت من المصعد.. بدء التحقيقات في مصرع سيدة أربعينية داخل برج بطريق أخميم سوهاج

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج أعمالها لكشف ملابسات مصرع سيدة في الأربعينات من العمر؛ إثر تعرضها لحادث سقوط من مصعد داخل أحد الأبراج السكنية بطريق أخميم – سوهاج، في واقعة مأساوية شهدت حالة من الاستنفار الأمني بموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط داخل أحد الأبراج السكنية الواقعة بطريق أخميم – سوهاج، ووجود سيدة متوفاة داخل العقار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، رفقة الجهات المختصة، حيث جرى فرض الإجراءات اللازمة لفحص مكان الواقعة والوقوف على ملابساتها، وتبين من المعاينة الأولية مصرع سيدة أربعينية، إثر تعرضها للسقوط من مصعد داخل البرج السكني.

وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مستشفى أخميم المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت أعمالها للوقوف على الأسباب والظروف التي أحاطت بالحادث.

وتتضمن التحقيقات فحص موقع سقوط السيدة، ومعاينة المصعد ومكان الواقعة، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال شهود العيان والمسئولين عن العقار، لكشف كيفية وقوع الحادث وما إذا كان هناك أي قصور أو مخالفة وراء سقوطها.

كما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها بشأن الواقعة، تمهيدًا لتحديد المسئوليات في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

وتواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف جميع ملابسات الحادث، فيما ينتظر أن تحدد نتائج المعاينات والتحريات السبب الحقيقي وراء سقوط السيدة، وما إذا كانت الواقعة ناتجة عن عطل فني أو ظروف أخرى، وذلك قبل اتخاذ القرارات القانونية النهائية.