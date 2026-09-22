قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقطت من المصعد.. بدء التحقيقات في مصرع سيدة أربعينية داخل برج بطريق أخميم سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج أعمالها لكشف ملابسات مصرع سيدة في الأربعينات من العمر؛ إثر تعرضها لحادث سقوط من مصعد داخل أحد الأبراج السكنية بطريق أخميم – سوهاج، في واقعة مأساوية شهدت حالة من الاستنفار الأمني بموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط داخل أحد الأبراج السكنية الواقعة بطريق أخميم – سوهاج، ووجود سيدة متوفاة داخل العقار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، رفقة الجهات المختصة، حيث جرى فرض الإجراءات اللازمة لفحص مكان الواقعة والوقوف على ملابساتها، وتبين من المعاينة الأولية مصرع سيدة أربعينية، إثر تعرضها للسقوط من مصعد داخل البرج السكني.

وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مستشفى أخميم المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت أعمالها للوقوف على الأسباب والظروف التي أحاطت بالحادث.

وتتضمن التحقيقات فحص موقع سقوط السيدة، ومعاينة المصعد ومكان الواقعة، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال شهود العيان والمسئولين عن العقار، لكشف كيفية وقوع الحادث وما إذا كان هناك أي قصور أو مخالفة وراء سقوطها.

كما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها بشأن الواقعة، تمهيدًا لتحديد المسئوليات في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

وتواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف جميع ملابسات الحادث، فيما ينتظر أن تحدد نتائج المعاينات والتحريات السبب الحقيقي وراء سقوط السيدة، وما إذا كانت الواقعة ناتجة عن عطل فني أو ظروف أخرى، وذلك قبل اتخاذ القرارات القانونية النهائية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج اسانسير أخميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية تضم حاليا 1330 فرصة

جانب من الحدث

بدء التشغيل التجريبي لموقف النقل الداخلي بالعلمين الجديدة

الدكتور إسلام عزام - رئيس هيئة الرقابة المالية

لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

بالصور

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد