200 فرصة لعمال النخيل بالواحات البحرية.. براتب 9 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر 200 فرصة عمل للعمل بمهنة عامل نخيل بإحدى المزارع التابعة لشركة خاصة بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة ..

وتشمل فرص العمل عددًا من المزايا، من بينها تأمين اجتماعي وتأمين صحي، وراتب شهري قدره 9 آلاف جنيه شامل، ومكافآت سنوية تصل إلى 4 أشهر، بالإضافة إلى توفير السكن داخل المزرعة، و3 وجبات يوميًا، والمواصلات وبدل المواصلات..

وأوضحت الوزارة أن نظام العمل يتضمن 7 ساعات يوميًا، بواقع 23 يوم عمل و8 أيام إجازة، وذلك وفقًا لنظام العمل المعلن.

وتشترط الوظائف أن يتراوح سن المتقدم بين 20 و40 عامًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التقدم إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية للوزارة عبر الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/job/index

وأكدت وزارة العمل استمرارها في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين مستويات التشغيل، وتوفير بيئة عمل تحقق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات أصحاب الأعمال.