إلغاء حبس مروان بابلو وتأييد تغريمه 100 ألف في قضية خدش الحياء العام

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، بقبول الاستئناف المقدم من المتهم «م. ا. م»، والشهير بـ«مروان بابلو»، شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه، مع تأييد تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بنشر محتوى وعبارات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية والمجتمعية.

وقائع القضية

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم جنح اقتصادية باب شرقي، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بشأن نشر المتهم مقاطع سمعية عبر حسابه الرسمي على تطبيق «تيك توك»، إلى جانب حسابات أخرى، تضمنت محتوى وألفاظًا خادشة للحياء العام ومعدة للعرض على الجمهور.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم طرح عددًا من الأغاني عبر حساباته الرسمية على منصات رقمية مختلفة، تضمنت، وفقًا لما نُسب إليه في القضية، ألفاظًا وعبارات مسيئة اعتُبرت مساسًا بالقيم والمبادئ الأسرية والمجتمعية وخدشًا للحياء العام.

وبعد نظر الاستئناف، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.