العمل: اعتماد 5732 ناجحًا بمهنة مساعد خدمات صحية

أعلن وزير العمل حسن رداد اعتماد نتائج المرحلة الأولى من اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، حيث اجتاز الاختبارات بنجاح 5732 متدربًا، بنسبة نجاح بلغت 67% من إجمالي الحاضرين، وذلك من بين 6374 متدربًا تقدموا للاختبارات، حضر منهم 5732، بينما بلغ عدد المتغيبين 642 متدربًا.

وأكد الوزير أن اعتماد نتائج المرحلة الأولى يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة التدريب المهني، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل...وأوضح أن الوزارة بدأت استكمال إجراءات إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة للناجحين، بما يتيح لهم دخول سوق العمل بصورة رسمية، ويمنح أصحاب الأعمال آلية واضحة للتحقق من مستوى المهارة والتأهيل المهني.

وفي إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مهني 2030"، وقّعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بهدف دعم وتمويل برامج التدريب والتأهيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة الشباب، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية...ويأتي البروتوكول في إطار توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة الشراكة مع الجهات المعنية بالتدريب والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر مهنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، وتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد وزير العمل أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد توسعًا في نطاق التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، بما يدعم توفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب...وقال رداد إن الوزارة تستهدف الانتقال بصورة أكثر تكاملًا من فلسفة "تشغيل ما أمكن تدريبه" إلى "تدريب ما يمكن تشغيله"، مع الاستمرار في تأهيل العامل وتطوير مهاراته بما يضمن قدرته على المنافسة في سوق العمل المحلي والخارجي..وأوضح الوزير أن تنفيذ اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية" يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة العمل ووزارة الصحة والسكان والمجلس الصحي المصري، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل والاعتماد المهني.

وشهدت أعمال الاختبارات والمراقبة الميدانية تنسيقًا مكثفًا بين وزارة العمل ووزارة الصحة والسكان، حيث وفرت وزارة الصحة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، بالتعاون مع مشرفي وزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات...وأُجريت الاختبارات على مدار 6 مراحل، داخل 34 مركزًا، موزعة على 17 محافظة، بما يضمن تطبيق معايير موحدة في التقييم وقياس مستوى المهارة...وتؤكد وزارة العمل أن مشروع "مهني 2030" يأتي ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة خريجي برامج التدريب، وربط المهارات التي يحصل عليها المتدربون بالاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضحت وزارة العمل أنه تم إتاحة نتيجة اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية" إلكترونيًا، لأول مرة، تيسيرًا على المتدربين وتمكينهم من الاستعلام عن نتائجهم مباشرة، وذلك من خلال الرابط:

https://lat.labour.gov.eg/ter