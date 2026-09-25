التعليم العالي: برنامج تدريبي لصقل مهارات الجوالة بالمعاهد والجامعات التكنولوجية

وفي إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاهتمام بالأنشطة الطلابية وتطوير قدرات الطلاب، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، البرنامج التدريبي «ويبقى الأثر» لجوالة وجوالات المعاهد والجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية

تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بهدف إكساب الطلاب المشاركين مجموعة من المهارات العملية والتخصصية التي تعزز قدرتهم على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والتعاون والمبادرة، بما يجعل النشاط الطلابي مساحة حقيقية لبناء الشخصية وصقل الخبرات.

ونُفذ البرنامج تحت إشراف الدكتور أحمد الجيوشي، رئيس قطاع التعليم، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب.

وأكد الدكتور كريم همام أن الجوالة ليست مجرد نشاط طلابي، وإنما مدرسة عملية يتعلم فيها الطالب المسؤولية والعمل بروح الفريق والقدرة على المبادرة والعطاء، موضحًا أن الأثر الحقيقي لأي تجربة لا يتوقف بانتهائها، وإنما يبقى في شخصية الطالب، وفي ما يكتسبه من قيم ومهارات وقدرة على خدمة مجتمعه.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من الفعاليات، بدأت بالاستقبال والتسكين، أعقبها تنظيم جلسة تحفيزية، وفعاليات الافتتاح وتحية العلم وتقسيم الرهوط، إلى جانب تنفيذ تدريبات في الثقافة التخصصية للفتيان، وتدوير المخلفات، وكيفية تكوين العشيرة، والأنشطة الرياضية، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والإسعافات الأولية، والتخصصية البحرية، والثقافة التخصصية الجوية، بالإضافة إلى ورش تدريبية لمنتخب الجوالة بقطاع المعاهد العليا والجامعات التكنولوجية، لإعدادهم وتدريبهم للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات بالمنيا.

كما شارك الطلاب في الحفل الختامي لدورة الألعاب الأفريقية للجامعات «القاهرة 2026».

واختُتمت فعاليات البرنامج بتوزيع الشهادات على المشاركين، تقديرًا لمشاركتهم وإتمامهم البرنامج التدريبي، الذي جمع بين الجوانب المعرفية والتخصصية والتطبيقية، بما يسهم في دعم قدراتهم على مواصلة العمل الكشفي والمجتمعي، وتحويل ما اكتسبوه من مهارات إلى ممارسة فعلية تقوم على الانضباط والمبادرة وتحمل المسؤولية.