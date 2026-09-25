القبض على 3 سودانيين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على آخر بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء" بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح قطعية متفرقة) ، وطرف ثان : (3 أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) ، لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين إصابته المنوه عنها.





أمكن ضبط الطرف الثاني، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





