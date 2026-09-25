برشلونة يكشف حقيقة مفاوضات ضم لاوتارو مارتينيز.. تفاصيل

كشف ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حقيقة ما تردد بشأن رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال ديكو في تصريحات صحفية: "لاوتارو رمز لإنتر، ونكن له احترامًا كبيرًا. بالنسبة لي، هو لاعب رائع واستثنائي".

وأضاف: "إنه أيقونة وأسطورة لإنتر، وحتى اليوم لا يزال قائدهم. احترامًا للاعب والنادي، عندما أبلغنا إنتر برفضه التفاوض، توقفنا عن الضغط ولم نناقش الأمر أكثر".

وأكمل: "نسعى دائمًا إلى اتباع النهج الصحيح والشفاف. من الطبيعي أن تتكهن الصحافة، فهذا جزء من العمل، لكن من المهم بين الأندية أن نكون واضحين تمامًا في مثل هذه الأمور".

وأوضح: "صحيح أنه في وقت ما كان لاوتارو من بين المهاجمين الذين كنا نتابعهم ونقيمهم، ونعتبرهم قادرين على اللعب لبرشلونة، لكن عندما تحدث رئيسنا مع إدارة إنتر، وأكدوا له أن اللاعب ليس للبيع، احترمنا قرارهم".

وزاد: "لم يسبق لنا أن تواصلنا مع لاوتارو، ولا مع وكيله. من الصحيح أيضًا أنه لاعب كنا نعجب به كثيرًا، وما زلنا نعجب به حتى اليوم. أنا شخصيًا من أشد المعجبين بلاوتارو".