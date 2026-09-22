وزير التعليم العالي يتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية ويتابع انتظام الدراسة

قنصوة:

• الجامعات التكنولوجية مسار رئيسي لإعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل

• زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية تعكس تنامي الإقبال على هذا المسار التعليمي

• التوسع في التخصصات الحديثة وربط البرامج بالقطاعات الصناعية والإنتاجية

• خطط تنفيذية للجامعات التكنولوجية بأهداف واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس

• التوسع في التعليم التعاوني ومراكز التميز التكنولوجي والشراكات الدولية

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية: نطور برامجنا الدراسية وفق احتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، جامعة برج العرب التكنولوجية؛ لمتابعة انتظام الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، والاطمئنان على جاهزية الجامعات وانتظام العملية التعليمية، بحضور د.محمد الجوهري، رئيس الجامعة، ود.كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من قيادات الجامعة.

واستهل الوزير جولته بأداء تحية العلم وسط قيادات الجامعة والطلاب، ثم تفقد عددًا من المدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل بالجامعة، واطمأن على انتظام العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما أجرى حوارًا مع عدد من الطلاب، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير الدراسة والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة للطلاب.

كما تفقد الوزير معرضًا للمشروعات الطلابية بالجامعة، واطلع على أبرز المشروعات والابتكارات التي نفذها الطلاب.

وأكد د.عبدالعزيز قنصوة أن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات التعليمية المهمة التي تحظى بدعم الدولة وقيادتها السياسية، لما تقوم به من دور في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ما شهدته المنظومة من توسع ملحوظ في أعداد الجامعات والبرامج والتخصصات، وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بها، بما يعكس تنامي الإقبال على هذا المسار وأهميته في منظومة التعليم العالي.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الجامعات التكنولوجية يتطلب مواصلة التوسع في التخصصات والبرامج المرتبطة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الأولوية، مع وضع خطط تنفيذية واضحة لكل جامعة للسنوات المقبلة، تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وجداول زمنية للتنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات التطوير ورفع كفاءة الأداء.

وأشار د.عبدالعزيز قنصوة إلى أهمية التوسع في التعليم التعاوني (Co-op)، وتطوير المعامل والورش، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والإنتاجية، بما يتيح للطلاب اكتساب خبرات عملية حقيقية خلال فترة الدراسة، إلى جانب إنشاء مراكز للتميز التكنولوجي لدعم الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا وخدمة المجتمع الصناعي.

وأكد الوزير أهمية مواصلة توسيع الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير البرامج والمناهج وأساليب التدريب، بما يعزز جودة مخرجات الجامعات التكنولوجية ويدعم قدرتها على إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة والقادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد د.محمد الجوهري، أن تصميم البرامج الدراسية بالجامعة يتم وفق دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل والأنشطة الاقتصادية والصناعية بالأقاليم المختلفة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، مع الاستفادة من التقارير الدولية المتعلقة بالوظائف والمهارات المستقبلية، بما يسهم في استشراف التخصصات المطلوبة وتعزيز جاهزية الخريجين.

وأوضح الجوهري أن الجامعة تعمل على تحقيق التكامل بين مكونات المناهج وأساليب التعلم والتدريب والتقويم، بما يدعم الجانب التطبيقي ويضمن اتساق العملية التعليمية مع طبيعة الدراسة التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.