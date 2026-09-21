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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: إتاحة تسجيل بيانات طلاب ثانوية 2024 للقيد بالمعاهد الخاصة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في قطاع التعليم والإدارة المركزية لشئون المعاهد العالية الخاصة، إتاحة استبيان إلكتروني لحصر ودراسة حالات الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة عام 2024، والراغبين في الحصول على فرصة استثنائية للقيد بالمعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط المنظمة للقبول والحدود الدنيا المعلنة لكل شهادة في عام 2024.

وتشمل الحالات التي يتم حصرها ودراستها الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عام 2024، ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات أو المعاهد، وكذلك الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة ولم يستكملوا إجراءات القيد، فضلًا عن الطلاب الذين تم ترشيحهم لمعاهد فنية تابعة للوزارة أو كليات بالجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات القيد.

وتتم دراسة كل حالة على حدة، وفقًا للقواعد المنظمة، حيث يمكن للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق ولم تصدر لهم بطاقة ترشيح الاستفادة من فرصة استثنائية للقيد بأحد المعاهد الخاصة، في ضوء رغبتهم، وبشرط استيفاء شروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2024.

كما يمكن للطلاب الذين تم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة ولم يستكملوا إجراءات القيد، إعادة قيدهم بفرصة استثنائية بالمعهد الذي تم ترشيحهم إليه، وفقًا للقواعد المنظمة.

وبالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم لمعاهد فنية تابعة للوزارة أو كليات بالجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات القيد، فيمكن دراسة منحهم فرصة استثنائية للقيد بأحد المعاهد العالية الخاصة، وفقًا لرغبتهم وشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2024، شريطة تقديم إفادة من الجهة التي تم ترشيح الطالب إليها تفيد بعدم استكمال إجراءات القيد بها.

وتؤكد الوزارة أن الاستبيان الإلكتروني يهدف إلى تسهيل حصر بيانات الطلاب ودراسة الحالات المقدمة إلكترونيًا، ولا يُعد التسجيل به موافقة نهائية على القيد، حيث تخضع جميع الطلبات للدراسة والموافقة من عدمها وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة.

وعلى الطلاب الراغبين في تسجيل بياناتهم الالتزام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، ومنها الاسم وفقًا لبطاقة الرقم القومي، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، ونوع الشهادة ورقم الجلوس، وبيانات التواصل، وبيانات الترشيح السابقة في تنسيق عام 2024، واختيار المعهد المطلوب وفقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن للشهادة الحاصل عليها الطالب عام 2024.

ويُرجى من الطلاب الذين سبق ترشيحهم للمعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات القيد، تقديم أصل الإفادة التي تثبت عدم استكمال إجراءات القيد إلى مكتب خدمة المواطنين التابع للإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، بالإدارة العامة لشئون الطلاب، بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة.

وتوضح الوزارة أن نتائج دراسة الطلبات والموافقة من عدمها على القيد سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من دراسة الحالات، مع التواصل مع الطلاب من خلال بيانات الاتصال والبريد الإلكتروني التي تم تسجيلها في الاستبيان.

الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم لطلاب عام 2024:

https://forms.cloud.microsoft/r/tGHLCMFaK4

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

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