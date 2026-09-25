وسط إشادة السفير العماني.. أسرار تحصد جائزة أفضل عرض في ملتقى «أولادنا»

حصدت مسرحية أسرار لفرقة بالإعاقة نبدع من سلطنة عُمان؛ جائزة محمد صبحي لأفضل عرض مسرحي متكامل، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وتناول العرض المسرحي عددًا من القضايا المرتبطة بحياة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وطرح رسائل مباشرة حول قدرتهم على أن يكونوا جزءًا فاعلًا من المجتمع، إلى جانب تناول قضايا المرأة من ذوات الإعاقة وحقها في تكوين أسرة وممارسة حياتها بصورة طبيعية.

كما تناول العرض قضية الإعاقة السمعية من خلال أغنية من تأليف الفرقة، إلى جانب مشاركة أشخاص من غير ذوي الإعاقة في العرض، بما يعكس مفهوم الدمج والمشاركة المشتركة في العمل الفني.

وتعليقا على فوز المسرحية العمانية بالجائزة.. قال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن فوز العرض العُماني بهذه الجائزة يؤكد أن الفن قادر على إيصال الرسائل الإنسانية بصورة مؤثرة، مشيرًا إلى أن مسرحية "أسرار" قدمت نموذجًا لما يستطيع الأشخاص ذوو القدرات الخاصة تقديمه من إبداع عندما تتاح لهم الفرصة لإظهار مواهبهم وقدراتهم.

وأضاف الرحبي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشاركة سلطنة عُمان في ملتقى "أولادنا" تعكس الاهتمام بإبراز مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حضورهم في المجالات الفنية والثقافية.

وذكر أن حضور الوفد العُماني في الملتقى يعكس أهمية التعاون والتواصل بين الأشقاء العرب في دعم قضايا ذوي القدرات الخاصة وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي والفني.

الفن يمثل رسالة إنسانية

ونوه الرحبي إلى أن الفن يمثل لغة إنسانية قادرة على تجاوز الحواجز والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وأن المسرح بصورة خاصة يتيح للأشخاص ذوي القدرات الخاصة التعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم، كما يسهم في تغيير الصورة النمطية عنهم، والتأكيد على أنهم شركاء فاعلون في المجتمع وقادرون على تقديم أعمال إبداعية متميزة.

وتوجه سفير سلطنة عُمان بالقاهرة بالتهنئة إلى أعضاء فرقة "بالإعاقة نبدع" على هذا الإنجاز، مشيدًا بالرسالة التي قدمها العرض وبالمشاركة العُمانية في الملتقى، لافتا إلى أن مثل هذه التجارب تؤكد أن الإبداع لا يرتبط بقدرة جسدية أو إعاقة، وإنما بالموهبة والإرادة والفرصة التي يحصل عليها الإنسان ليقدم ما لديه من طاقات وقدرات.

من جهته.. قال عبد الله بن شاكر البلوشي، في تصريح مماثل، إن الحصول على جائزة محمد صبحي لأفضل عرض مسرحي متكامل عن مسرحية «أسرار» يمثل لحظة مهمة في مسيرة الفرقة، ويؤكد أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة قادرون على تقديم أعمال فنية متميزة والوصول إلى منصات عربية ودولية من خلال الموهبة والإبداع والعمل المتواصل.

وأضاف أن المشاركة في ملتقى «أولادنا» كانت فرصة مهمة للتعريف بالتجربة العُمانية في مجال الفنون المقدمة من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن مسرحية «أسرار» حملت رسائل إنسانية واجتماعية تتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والمشاركة والاندماج، وتسعى إلى تقديمهم باعتبارهم أشخاصًا قادرين على العطاء والإبداع، وليس فقط كفئة تحتاج إلى الدعم.

وأكد البلوشي، أن الجائزة تمثل حافزًا للفرقة لمواصلة العمل وتقديم عروض جديدة، معربًا عن تقديره لإدارة ملتقى «أولادنا» ولدار الأوبرا المصرية وللجمهور المصري على ما حظي به العرض من اهتمام وتفاعل.

وأشار إلى أن مشاركة الفرقة في مصر تمثل تجربة مهمة ستظل حاضرة في مسيرتها، وأن الفن يمكن أن يكون جسرًا للتواصل بين الشعوب ورسالة تؤكد قيمة الإنسان وقدرته على تجاوز التحديات، معربا عن شكره وتقديره للدعم الكامل المقدم من الشيخة أمينة سعود بهوان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة اليسر الخيرية لمشاركة الفرقة في هذا الملتقى.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي «أسرار» من تأليف وإشراف عام الكاتب والفنان عبد الله البلوشي ، وإخراج عيسى الصبحي، ومساعد المخرج الفنانة حبيبة السلطية؛

بطولة عبد الله البلوشي، حمد الخروصي، سعود السيابي، راية العبرية، محمود العبري، خالد النعماني، ثابت المشايخي، وهب الوهيبي، محمد الخروصي، علاء الخضوري، سمير الهطالي، مروان البلوشي، وشيخة الحمادية، وسينوغرافيا

تصميم جرافيك شاشات والإضاءة مصطفى التهامي.

فيما يتكون الطاقم الفني والإداري من: حاج البلوشي، سمير الهطالي، صالح البلوشي، محمود العبري، ثابت المشايخي، محسن الزدجالي، مروان البلوشي، هلال الحمداني، سليمان الصبحي، وليد البلوشي، وحسن سبيل، وفريق المعرض والتنسيق: أميرة الضبعونية، عائشة الفارسية، ورباب العجمية.