سلطنة عُمان تستعرض تجربتها في الاتصالات وتقنية المعلومات في أوزبكستان

سلطنة عُمان عرض تجربة 10 شركات في الاتصالات وتقنية المعلومات أمام نخبة من المستثمرين والشركاء والعملاء والمهتمين من مختلف الأسواق.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال أسبوع الاتصالات وتقنية المعلومات في أوزبكستان 2026، الذي انطلق بالعاصمة الأزوبكية في طشقند ويستمر عدة أيام، حيث تعد هذه المشاركة الأولى لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف المشاركة إلى تمكين الشركات التقنية العُمانية من استكشاف فرص جديدة، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة والوصول إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز حضور قطاع التقنية العُماني في المحافل والفعاليات التقنية العالمية، والتعريف بالقدرات والحلول التقنية التي تقدمها الشركات العُمانية.

وتركز وزارة النقل والاتصالات العمانية، في مشاركتها، إلى تمكين الشركات التقنية والناشئة العُمانية من الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى والعالمية، وتعزيز فرص التصدير الرقمي والتوسع الدولي وعقد اللقاءات والاجتماعات التجارية، وبحث فرص التعاون وإبرام الشراكات والاتفاقيات، وإبراز القدرات التنافسية والحلول التقنية العُمانية في عدد من المجالات التقنية الواعدة.