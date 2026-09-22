جوتيريش: العالم يمضي نحو عالم متعدد الأقطاب

انطلقت أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وشهدت كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام الجمعية العامة، تناول خلالها عددًا من القضايا الدولية والأزمات التي يشهدها العالم.

وقال جوتيريش إن العقد الماضي شهد اندلاع حروب تسببت في دمار كبير، مشيرًا إلى أن العالم يمضي نحو عالم متعدد الأقطاب.

وأكد أن القوة العسكرية وحدها لا يمكنها ضمان السلام في العالم، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وصون كرامة الإنسان.

وأشار جوتيريش إلى أن الصراعات تتوالى في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.

وشدد على أنه لا يمكن لحل الدولتين أن يختفي أمام أعيننا.

وفيما يتعلق بالسودان، قال جوتيريش إن البلاد تواجه أزمة إنسانية كبيرة لتزايد المواجهات المسلحة.

وأكد جوتيريش أنه لا بد من حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات في مناطق النزاعات.