بضمانات من كندا.. أوكرانيا تتلقى841 مليون دولار من البنك الدولي

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تلقت أوكرانيا 841 مليون دولار من البنك الدولي، بضمانات من حكومة كندا، على أن تستخدم هذه الأموال لتغطية نفقات المعاشات التقاعدية من ميزانية الدولة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي في منشور عبر تطبيق تيليجرام: "حصلت أوكرانيا على 841 مليون دولار من البنك الدولي، بضمانات من حكومة كندا. ستستخدم هذه الأموال لسداد نفقات المعاشات التقاعدية من ميزانية الدولة".

وتم تأمين هذا التمويل في إطار برنامج "السلام في أوكرانيا" بموجب اتفاقيات أُبرمت في سبتمبر الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 54.3 مليار دولار.

وأضاف كوريتسكي: "هذا أكبر مشروع في تاريخ البنك الدولي، وأحد الآليات الرئيسية لدعم المرونة المالية لأوكرانيا".