آمال ماهر تسخر من شائعات عدم الإقبال على حفلها في باريس وتلتقط سيلفي مع الجمهور |تقرير

تصدرت النجمة المصرية أمال ماهر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب إحيائها حفلاً غنائياً ناجحاً على مسرح Casino de Paris بالعاصمة الفرنسية، وسط تفاعل جماهيري كبير من محبيها والجاليات العربية.

وجاء تصدر اسم أمال ماهر للترند بالتزامن مع جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تزعم ضعف الإقبال على الحفل وظهور “كراسي فاضية” داخل القاعة، وهو ما أثار حالة من النقاش بين الجمهور حول حقيقة ما حدث داخل الحفل.

وخلال الحفل، ظهرت أمال ماهر في مقطع فيديو متداول وهي تلتقط صورة “سيلفي” مع الجمهور من على المسرح، قائلة مازحة: «عايزة آخد صورة معاكم عشان الكراسي الفاضية اللي بيقولوا عليها»، في إشارة فسرها متابعون على أنها رد ساخر على ما تم تداوله.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً وتفاعلاً كبيراً مع أغانيها القديمة والجديدة، وسط أجواء وصفها الحاضرون بالحماسية، ما أعاد التأكيد على قوة حضورها الفني.

ويأتي هذا الحفل ضمن جولتها الغنائية في أوروبا، التي تشهد اهتماماً متزايداً، مع استمرار تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغاني آمال ماهر

وطرحت آمال ماهر مؤخرا أحدث أغنياتها بعنوان خذلني، والتي تتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم، فيما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

وقدمت آمال ماهر والمطرب حمزة نمرة دويتو أغنية مصر وطن السلام خلال احتفالية وطن السلام المقامة بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ألبوم آمال ماهر

تفاصيل ألبوم آمال ماهر

كانت أمال ماهر قد طرحت مؤخرا ألبومها الجديد حاجة غير، الذي تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين. ضم الألبوم 10 أغنيات كتب الشاعر نادر عبد الله منها 6 أغنيات، ليحظى بالنصيب الأكبر في العمل.

ومن بين أغاني الألبوم: أغنية حاجة غير من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد إبراهيم وتوزيع شريف مكاوي، وأغنية ليه سكتوا؟ كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

