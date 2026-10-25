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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. علي الحجار يهدي لمسة وفاء لهاني شاكر

علي الحجار
علي الحجار
سعيد فراج

تواصلت ليالى الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجى ومهداه لاسم أمير الغناء العربى هانى شاكر حيث أقيم حفلان متوازيان على المسرح الكبير ومسرح معهد الموسيقى العربية.

فعلى المسرح الكبير وقف النجم على الحجار فى رحاب النغم، وبمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عاطف عرض ملامح من تجربته الغنائية الثرية وتغنى بكوكبة من أعماله الخاصة التى رسخت فى وجدان أجيال واتسمت بعمق الكلمة وبلاغة التعبير اللذان التقيا بعذوبة الصوت وصدق الإحساس وجمال اللحن كان منها المال والبنون، على قد ماحبينا، زى الهوى، أنا كنت عيدك، الليل وآخره، الزين والزينة، في قلب الليل، ما تمنعوش الصادقين، ملعون، العروسة، لما الشتا، مسألة مبدأ، تيجيش نعيش، عارفة، بوابة الحلوانى، إلى جانب راح توحشينى وأهو ده اللي صار من التراث . 

لمسة وفاء لـ هانى شاكر

وفى لمسة وفاء تغنى الحجار بـ حلوة يا دنيا اهداء للفنان الراحل هانى شاكر، ليصور أحد معانى الوفاء ويؤكد أن ذكرى العمالقة باقية وممتدة .  

قبله رسم نجوم الأوبرا محمد طارق، مى حسن، أمانى سمير وغادة آدم لوحة طربية تعددت خلالها اساليب الاداء وأثبتت أن الغناء العربى نهر متصل تتجدد عطاءاته دون أن يفقد أصالته أو يتخلى عن جذوره، وتغنوا بمختارات من روائع الأعمال التراثية والحديثة ضمت دارى العيون، زى الهوا، يا عيون يا مغربانى، كيفك إنت، تتر نهاية مسلسل حديث الصباح والمساء، حكايتى مع الزمان، ع اليادى، سيرة الحب، الحب اللى كان، الحب كله، على الربابة كما عزفت الفرقة موسيقى خان الخليلى . 

وكان الحفل قد أستهل بفيلم تسجيلى بعنوان "عبقرية اللحن" استعرض مشوار  الموسيقار محمد فوزى وأبرز مؤلفاته من إعداد أستوديو المونتاج بالأوبرا، بإشراف فنى سامر ماضى ومونتاج مصطفى أحمد . 

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، سادت أجواء الصفاء والسكينة خلال حفل فرقة "بصمة" للإنشاد الدينى بقيادة الفنان أحمد حسن، والذى تضمن نخبة من الابتهالات والأناشيد كان منها وصلة مناجاه إلهية، خليك مع الله، قلبى سواك ما أعبد، يا رسول الإنسانية، خد بإيدى، عودى ياليالى الرضا، يا غفار، عيدوا عليا الوصال عيدوا، كم ناشد المختار، ميدلى خليجى، نور النبى، ميدلى روائع الموسيقار جمال سلامة الدينية، يامواكب النور، صفه لى، يا آل بيت المصطفى، توشيح يا يوم نصرة أحمد المختار، وصلة إنشادية من صعيد مصر، فى عشق مولانا النبى. 

هانى شاكر علي الحجار مهرجان الموسيقى العربية الأوبرا

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