«موسكو كايرو» يجمع نجوم مصر وروسيا في دور العرض السينمائية 27 أكتوبر

ينتهي المخرج خالد مهران من وضع اللمسات النهائية لفيلمه الجديد «موسكو كايرو»، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 27 أكتوبر، في تجربة سينمائية تجمع بين مصر وروسيا، بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والروس.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم محمد نور، وياسر الطوبجي، وأيمن منصور، وحاتم رجاء، والفنان الأردني منذر رياحنة، والمطرب أبو الليف، إلى جانب الفنانين الروس ماريا ريفال، وأنستاسيا أكاتوفا، ومارينا فولكوفا، وبالينا جريتس، كما يشارك في العمل الفنانان أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد.

ويُعد الفيلم تجربة إنتاجية وفنية تجمع بين السينما المصرية والروسية، من خلال مشاركة مجموعة من الفنانين من البلدين، في خطوة تهدف إلى تقديم عمل سينمائي بطابع دولي.

الفيلم من إنتاج شركة «كري إيكو للإنتاج الفني»،دبي - بتاح بيكتشرز - مصر، وتتولى شركة نهضة مصر مسؤولية التوزيع الداخلي، فيما تتولى شركة «ليمكس جروب» توزيعه في روسيا.

والفيلم من تأليف ألينا سربيرياكوفا وعماد السباعي، وإخراج خالد مهران، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 27 أكتوبر.