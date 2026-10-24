طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم «ممسوس»

كشف الإعلان التشويقي الأول لفيلم «ممسوس» عن أجواء يغلب عليها الرعب والغموض، من خلال لقطات تلمح إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر يخوضها عدد من الشباب، قبل طرح العمل في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد الإعلان على مشاهد متلاحقة ومؤثرات صوتية ترفع منسوب التوتر، مع تلميحات إلى أحداث غير مألوفة تواجه أبطال الفيلم، دون الكشف عن تفاصيل الرحلة كاملة، ليترك الجمهور أمام تساؤلات بشأن ما ينتظرهم داخل هذا العالم الغامض.

وتنطلق أحداث «ممسوس» من محاولة مجموعة من الشباب استكشاف أماكن في مصر تحيط بها روايات عن وجود الجن، بحثًا عن حقيقة القصص المتداولة حولها، لكن الرحلة تأخذ منحنى مختلفًا مع دخولهم في تجارب ومواجهات لم تكن في حسبانهم.

أبطال فيلم الماموس

ويضم الفيلم في بطولته عمر رزيق، وياسمينا العبد، ويوسف رأفت، وعبد الرحمن محمد، وتارا عبود، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.