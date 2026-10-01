ياسمينا العبد في مواجهة أسرار الأماكن المسكونة.. طرح البوستر التشويقي لـ ممسوس

كشفت الجهة المنتجة لفيلم «ممسوس» عن البوستر التشويقي الأول للعمل، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية ، وسط أجواء يغلب عليها الغموض والإثارة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب يخوضون مغامرة بحثًا عن حقيقة الأساطير المرتبطة بعدد من أشهر الأماكن التي يُشاع أنها مسكونة بالجن في مصر، لكن رحلتهم تتحول تدريجيًا إلى سلسلة من الوقائع الغامضة والأحداث غير المفسرة، التي تضعهم أمام أسرار لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم ممسوس

ويضم «ممسوس» عددا من النجوم أبرزهم: ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبدالرحمن محمد وسلمى زكي، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار وصلاح الجهيني.