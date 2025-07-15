بالذكاء الاصطناعي.. طلاب كفر الشيخ يبتكرون برنامجًا لتشخيص الأمراض الصدرية

لم يتوقف طلاب الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ عن الإبداع والتفكير المستمر، في سبيل تحقيق الابتكارات العلمية التي يستفيد منها المجتمع تأكيدًا على أهمية ربط العلم باحتياجات المجتمع، وذلك في صورة مشروعات تخرج متميزة.. ومن بين هذه المشروعات ابتكار فريق طلابي لنظام ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض الصدر من صور الأشعة السينية.

قال الفريق الطلابي، لـ «صدى البلد»، إن مشروع تخرجهم هذا العام والذي اشترك في إعداده 9 طلاب وطالبات تحت إشراف الدكتور محمود يسن شمس الدين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عبارة عن نظام ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض الصدر من صور الأشعة السينية «LungLens».

وأضاف الفريق، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير نظام ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحليل صور أشعة الصدر (Chest X-ray) وتشخيص أكثر من 18 مرضًا صدريًا بدقة، مثل الالتهاب الرئوي، الانصباب، استرواح الصدر، تضخم عضلة القلب، التليّف، الكتل والعقيدات، والانخماص، بالإضافة إلى الحالات السليمة.

وتابع: يعتمد المشروع على استخدام شبكات عصبية تلافيفية (CNNs) وتقنية التعلم الانتقالي (Transfer Learning) باستخدام نماذج مثل mobilenetv2 وvgg16، مع تطبيق أساليب تحسين البيانات والتقييم باستخدام مصفوفات الالتباس، وجرى تصميم واجهة استخدام تفاعلية باستخدام Flutter تتيح عرض التشخيصات بشكل مرئي وسلس.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود شمس الدين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال تصريحات لـ «صدى البلد» بجهد وإبداع الفريق الطبي في إنجاز هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يُسهم في دعم الأطباء والمراكز الصحية في التشخيص المبكر.

وتابع: كما أنه يُسهم في تقليل احتمالات الخطأ البشري، خاصة في البيئات التي تفتقر للإخصائيين، مما يجعله نموذجًا عمليًا لتكامل الذكاء الاصطناعي مع القطاع الطبي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية.