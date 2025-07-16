تضامن كفر الشيخ: الكشف على 728 مواطنًا خلال قافلة طبية بالتعاون مع الأورمان

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ السيد مسلم إنه تم الكشف على 728 مواطنًا خلال قافلة طبية نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ.



وأضاف مسلم - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تنظيم القافلة وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



من جانبه..أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بجانب صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تنظيم القوافل الطبية، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون؛ لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة.