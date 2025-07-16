قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثتين وجار البحث عن طفلة مفقودة بحادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة
تعرف على الوظائف الخالية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالندب| تفاصيل
فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
بعد أزمة صحية.. لطفي لبيب يغادر المستشفى غدا | خاص
شرط واحد لفوز القائمة أو المرشح الفردي الوحيد في دائرة بانتخابات الشيوخ
مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض الأبيض
تجدد الاشتباكات في السويداء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار
إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة
مريض نفسي.. القبض على المتهم بترويع المارة بأحد شوارع الدقهلية
وول ستريت جورنال: إيران نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
مصر تكثف تحركاتها لتذليل العقبات أمام هدنة غزة.. مباحثات دبلوماسية مع الأطراف كافة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن كفر الشيخ: الكشف على 728 مواطنًا خلال قافلة طبية بالتعاون مع الأورمان

قافلة طبية
قافلة طبية
أ ش أ

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ السيد مسلم إنه تم الكشف على 728 مواطنًا خلال قافلة طبية نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ.


وأضاف مسلم - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تنظيم القافلة وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


من جانبه..أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بجانب صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تنظيم القوافل الطبية، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون؛ لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة.

وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان المستشفى الجامعي بكفر الشيخ قافلة طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

وسام أبو علي

غضب عارم في الأهلي من وسام أبوعلي.. وتطورات جديدة بشأن العرض الأمريكي

ترشيحاتنا

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

بالصور

رجل يحول غطاء محرك سيارته إلى حوض أسماك ويحنطها بداخله

حوض أسماك SUV
حوض أسماك SUV
حوض أسماك SUV

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد لـ الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

إطلالة جذابة.. هنا الزاهد تثير ضجة في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد