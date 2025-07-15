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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أولى فعاليات الأنشطة الصيفية بمتحف آثار كفر الشيخ .. صور

المشاركون في الفعاليات
المشاركون في الفعاليات
محمود زيدان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ممثلة في إدارة تنمية النشء، اليوم الثلاثاء 15 يوليو، أولى فعاليات الأنشطة الصيفية بمتحف كفر الشيخ، والتي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس، بواقع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الأنشطة تضمنت ورش نحت للفئة العمرية من 7 إلى 12 عامًا، ومحاضرات تثقيفية بعنوان "قيمنا من تراثنا" للفئة من 13 إلى 18 عامًا، وتهدف إلى غرس القيم والأخلاق عبر تبسيط مفاهيم التراث، وذلك بحضور الدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة توثيق وتسجيل متاحف الوجه البحري ومدن القناة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

وتفاعل الطلائع بشكل كبير داخل ورشة النحت، بعد أن تعلم المشاركون أساسيات تشكيل الطين وصناعة أشكال فنية مستوحاة من التراث المصري، ما ساعدهم على تنمية مهارات الإبداع والتعبير الفني.

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من الطلائع، بحضور مدربتي النحت هبة أشرف وآية أشرف، وتحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ ومتابعة من لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وفريق العمل بالإدارة، وأمل ماهر محمد، مسؤولة القسم التعليمي بالمتحف.

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