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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الموجة الـ 26.. إزالة 16 حالة تعدٍ في كفر الشيخ | صور

إزالة تعديات في كفر الشيخ
إزالة تعديات في كفر الشيخ
محمود زيدان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 16 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 850 مترًا مربعًا بمركز الحامول، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، وحاتم صبري، المراقب العام للتعاونيات، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون.

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