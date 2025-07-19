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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء وجامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم بمجال الذكاء الاصطناعي.. صور

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في الذكاء الاصطناعي
مفتي الجمهورية ورئيس جامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في الذكاء الاصطناعي
محمد شحتة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء بالعالم، في زيارة رسمية شهدت توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين دار الإفتاء المصرية وجامعة كفر الشيخ، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مجالات الفتوى والإرشاد الديني.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن دار الإفتاء المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من التطبيقات الذكية في تطوير صناعة الفتوى وخدمة المجتمع، موضحًا أن العالم يشهد تحولات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأنه بات من الضروري توظيف هذه التقنيات الحديثة بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ القيم، ويعزز من فعالية الخطاب الديني.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المؤسسي البنّاء بين جامعة كفر الشيخ ودار الإفتاء المصرية

وأوضح مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية حرصت على توقيع هذه المذكرة مع جامعة كفر الشيخ ؛ تقديرًا لمكانتها العلمية المتميزة وريادتها في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن الجامعة كانت في طليعة المؤسسات الأكاديمية التي استشرفت آفاق المستقبل، وكانت من أوائل الجامعات التي بادرت بإنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مما يجعل التعاون معها خطوة استراتيجية في سبيل بناء أنموذج معرفي متكامل يجمع بين أصالة العلوم الشرعية وحداثة التقنيات الرقمية.

كما أشار إلى أن دار الإفتاء تمتلك كوادر علمية متخصصة، وخبرة تراكمية في بناء منظومات معرفية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع هذه التقنيات، وإعداد برامج تدريبية وتطبيقات تفاعلية من شأنها الإسهام في تطوير خطاب ديني متوازن، يعتمد على المعرفة الممنهجة والبيانات الدقيقة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي عن عظيم امتنانه لزيارة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، وسعادته  بهذه الشراكة المثمرة مع دار الإفتاء المصرية.

وأكد أن الجامعة تضع في صدارة أولوياتها دعم مجالات التقاطع بين العلوم الشرعية والتقنيات الحديثة، انطلاقًا من إيمانها بأن هذه الشراكات تمثل ركيزة مهمة في بناء الإنسان الواعي القادر على الفهم والتحليل، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به دار الإفتاء في صياغة خطاب إفتائي رشيد، فضلًا عن إسهاماتها في مجال مكافحة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

وشملت مذكرة التفاهم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والبحثية المشتركة، في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الإرشاد الديني وصناعة الفتوى، وتعزيز الوعي باستخدامات الذكاء الاصطناعي بصورة أخلاقية وآمنة تخدم الصالح العام، فضلًا عن تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الطرفين في الموضوعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مشروعات التخرج والرسائل العلمية في مجالات التقاطع بين العلوم الشرعية والتقنيات الحديثة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، تتولى وضع الخطط التنفيذية، ومتابعة سير البرامج والأنشطة، وإعداد تقارير دورية لقياس مدى تحقق الأهداف وتقديم المقترحات التطويرية اللازمة.

وحضر اللقاء  الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، والدكتور، حازم داوود، المدير العام بدار الإفتاء المصرية، والدكتور مصطفى عبدالكريم، مدير عام البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية.

جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ مفتي الجمهورية الإفتاء الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الحديثة

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