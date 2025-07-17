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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط جرار مخالف بـ 4 مقطورات محملة بالطوب في كفر الشيخ .. صور

جرار محمل بالطوب
جرار محمل بالطوب
محمود زيدان

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، رئيس المركز والمدينة، اليوم الخميس، من ضبط جرار مخالف بـ 4 مقطورات محملة بـ 15 ألف طوب أحمر، لقيادته دون رخصة والسير عكس الاتجاه بمدينة بيلا.

جاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ كفر الشيخ ، بشأن التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى لمراكز ومدن المحافظة، بهدف إعادة الانضباط للشوارع ، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

وكانت رئيس مدينة بيلا، قد تمكنت خلال المتابعة الميدانية اليوم للأعمال الدورية بشوارع وميادين المدينة، من ضبط جرار زراعى مخالف بـ4 مقطورات محملة بـ15 ألف طوب مخصص للبناء، وعلى الفور تم مطاردته وإيقافه والتحفظ عليه.

وتبين عدم وجود رخصة والسير عكس الاتجاه، وجرى تحرير مذكرة بالواقعة والتحفظ على الجرار لاتخاذ الإجراءات القانونية  حيال الواقعة.

كفر الشيخ بيلا أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الطوب ضبط جرار مخالف

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