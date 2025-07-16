يوم طبي للكشف المبكر عن أمراض الحول وضعف الإبصار بكفر الشيخ | صور

نظم مركز طب وجراحة العيون بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، يومًا طبيًا مميزًا للكشف المبكر عن أمراض الحول وضعف الإبصار لدى الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 5 سنوات، باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية.

جاء هذا في إطار حرص المركز على القيام بدوره في خدمة أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك وفي ضوء توجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت رعاية الدكتور ياسين رمضان، مدير مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، وإشراف الدكتورة غادة بسيوني، استشاري الحول، والدكتورة أميرة الحايس، مدير العيادات الخارجية.

وأشار مدير المركز، إلى أنه خلال اليوم الطبي، جرى فحص (60) طفلًا باستخدام أجهزة فحص محمولة، إضافةً إلى تصوير شبكية العين بأجهزة متخصصة، بهدف الاكتشاف المبكر لأمراض عيون الأطفال وتعزيز فرص العلاج الفعال في المراحل المبكرة.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود المركز المستمرة في الوقاية من أمراض العيون وتحسين جودة الرؤية لدى الأطفال، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أولياء الأمور بأهمية الفحص المبكر.