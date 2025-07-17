إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، تنفيذ 10 حالات إزالة تعدٍ بقرى مركز كفر الشيخ، على مساحة تُقدَّر بنحو 8 قراريط و4 أسهم من الأراضي الزراعية.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، بشأن استمرار أعمال الإزالة ضمن الموجة الـ26.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبمتابعة ميدانية من محسن دفشر، وعبود الصيفي، نائب القرى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ على استمرار حملات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بعودة أي تعديات مجددًا.