موسم تعكير المياه .. أكرم القصاص يفضح مروجي الشائعات بين مصر والسعودية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص إن الفترة الحالية هي «موسم تعكير المياه»، لافتا إلى أن كل عام في هذا التوقيت أو كل فترة حينما لا يكون هناك تفاصيل مباشرة وطوال الوقت هناك بيانات مشتركة بشأن غزة وليبيا وغيرها من القضايا.

تنوع في الآراء

وأضاف «القصاص» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن طوال الوقت هناك تنسيقات مستمرة، وهناك بعض الأشخاص من الممكن أن يكون هناك تنوع في الآراء، ولكن ذلك لا يعني تحويل الأمر إلى أسماء.

ولفت إلى أن طبيعة العلاقات بين مصر والسعودية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي قوية، وهناك تقارب في الثقافة والنسب وتفاصيل كثيرة، ولكن المنصات التي تستهدف مصر والسعودية معروفة.