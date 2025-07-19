أكاديمية : تطابق واضح في الرؤى السياسية بين مصر والسعودية

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية إن العلاقات المصرية العربية وقوى التأثير الواضح من جانب مصر مع المملكة العربية السعودية، وهناك تطابق واضح في الرؤى السياسية بين مصر والسعودية في كافة ملفات الإقليم ذات الاهتمام المشترك، سواء كان السياسي أو الأمني، وكذلك الاقتصادي والتنموي.

الركيزة والمعادلة الرئيسية

وأضافت أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه رغم هذا التطابق ظهرت العديد من المحاولات لخلق الشائعات والفوضى، خاصة وأن القاهرة في مداراتها العربية تمثل الركيزة والمعادلة الرئيسية الأولى في تحريك كافة الملفات والمعادلات سواء كانت الصراعية أو غيرها.

وأشارت إلى مدى التطابق في الرؤى خاصة في ملف إدارة غزة القائم حاليا، وتصدت القاهرة بشكل واضح لكافة محاولات النيل من العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، كما واجهت محاولات تفكيك الإقليم والعلاقات الإقليمية من جانب مصر مع الشركاء في الإقليم.