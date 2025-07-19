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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
قسم الفن

حرص المطرب حسام حبيب، على تقديم رسالة شكر وامتنان لأهل جدة والمملكة العربية السعودية وقادتها، مقدمًا أسمى آيات العرفان لما لمسّه من ترحيب كبير وحفاوة في أول ظهور غنائي له على أراضي المملكة في حفل "أحاسيس" الذي أقيم أمس ضمن فعاليات موسم جدة. 

وفي كلمته التي ألقاها على المسرح، عبر حسام عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام هذا الجمهور المميز لأول مرة في حياته، مؤكّدًا اعتذاره عن الظهور بكسر في قدمه قبيل الحفل، ورغم إصابته إلا إنه جاء خصيصًا من أجل الجمهور ليقدم لهم باقة من أهم وألمع أغانيه.

كما وجه حسام حبيب رسالة شكر وامتنان للقيادة السعودية، ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه السعودية، ووصف الحفلات التي تقدمها الهيئة بالمملكة بأنها نقلة نوعية حقيقية نحو الارتقاء بالمشهد الفني والثقافي في المملكة. 

وأشار إلى أنه يشعر بالسعادة لمشاهدته هذا التطور الكبير والإنجاز الضخم الذي تحقق على أرض المملكة، وأن السعودية أصبحت قبلة للفنون والترفيه بمستوى عالمي.

 وأضاف أن هذه التجربة كانت بمثابة حلم تحقق أمام عينيه، وأنه يدعو الله أن يستمر هذا العطاء الكبير الذي جعل المملكة محطة رئيسية لكل فنان ومبدع.

إصابة حسام حبيب 

على جانب آخر، كشف حسام حبيب عن تعرضه لإصابة كسر في القدم خلال البروفات الخاصة بحفله الأول في موسم جدة، لكن رغم تلك الظروف الصعبة حرص على حضور الحفل والوقوف على المسرح رغم الألم، وظهر مستخدماً العكاز ومرتديًا جبيرة، متحاملاً على إصابته احتراما لجمهوره السعودي.

حسام حبيب 
حسام حبيب 
حسام حبيب 
حسام حبيب إصابة حسام حبيب المطرب حسام حبيب السعودية جدة

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شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
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